Trabzonspor'dan depremde hayatını kaybeden Uğur Kurt için başsağlığı mesajı yayımladı

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TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden İskenderunspor'un kaleci antrenörü Uğur Kurt için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

"İskenderunspor'un kaleci antrenörü Uğur Kurt'un deprem felaketi sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Uğur Kurt'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve İskenderunspor camiasına başsağlığı dileriz."





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