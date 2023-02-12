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Trabzonspor'dan yaraları hep birlikte saracağız paylaşımı

AA

Trabzonspor'dan yaraları hep birlikte saracağız paylaşımı

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Dorukhan Toköz ile ilgili tweete alıntı yaparak, paylaşımda bulundu.

Alınan bilgiye göre, bordo-mavili futbolcu Dorukhan Toköz, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara yardım amacıyla gerçekleştirilecek açık artırmaya destek verdi.

Bu kapsamda açık artırma ile satılması için kendisinin ve Marek Hamsik'in imzalı formalarını Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine hediye etti.

Bordo-mavili kulüp de Yaralarımızı #HepBirlikte saracağız hashtag altında söz konusu paylaşımı alıntı yaptı.

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