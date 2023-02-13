Trabzonspor-Basel maçını gazeteciler, depremzedelere yardım için ücretli takip edecek

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere destek için UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda oynanacak Trabzonspor-Basel maçını takip edecek basın mensuplarından giriş ücreti alınacağını bildirdi.

TSYD Trabzon Şubesi'nden yapılan açıklamada, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile karşılaşacağı anımsatıldı.

Trabzonspor Kulübü'nün karşılaşmanın bilet gelirlerini deprem bölgesine bağışlama kararının ardından basın mensuplarının da isteği üzerine giriş ücreti ödenmesine karar verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"'Asrın afeti' olarak nitelendirilen depremden etkilenenler için tüm Türkiye el ele verdi. Tüm basın mensubu meslektaşlarımızı Basel maçına bekliyoruz. Karşılaşmayı basın mensupları, makbuz karşılığında ödemede bulunarak izleyecek. Elde edilen gelir de deprem bölgesine gönderilecek."

Basın mensuplarının karşılaşmayı kişi başına en az 100 lira bağış yaparak takip edeceği bildirildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.