Karadeniz'den deprem bölgesine yardımlar sekizinci gününde de devam etti

Bu ilçeler fay hattı üzerinde! İşte deprem riski olan ilçelerimiz

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzon, Ordu, Rize, Giresun ve Artvin'de vatandaşlar, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına sekizinci günde de desteğini sürdürdü.

Trabzon'da, Valilik koordinasyonunda Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde oluşturulan Deprem Yardımları Toplama ve Koordinasyon Merkezi ile Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi'ne ulaştırılan yardımlar bugün de devam etti.

Trabzon Valiliği öncülüğünde kaymakamlıklar ve hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 11 seyyar tuvalet ile 7 duş ünitesi Kahramanmaraş'a ulaştırıldı.

Ayrıca içerisinde 4 duş, 4 tuvalet ve 2 pisuvar bulunan 2 konteyner de depremzedelere ulaştırılmak üzere bölgeye gönderildi.

Ortahisar Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerince de depremzedelerin ihtiyaçlarına yönelik atkı, bere ve kıyafet üretimleri sürüyor.

Kaymakamlıklar ve belediyelerce vatandaşların desteğiyle toplanan odunlar deprem bölgesine ulaştırılıyor.

Ortahisar ilçesindeki 80. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde kurulan fırında da öğretmen ve öğrencilerin ürettiği günlük 15 bin ekmek bölgeye gönderiliyor.

Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de yine öğretmen ve öğrencilerin desteğiyle depremzedeler için soba üretimi devam ediyor.

Ortahisar Belediyesince afet bölgesinde seyyar yemekhane kurularak, her gün Hatay'da 1500, Adıyaman'da ise 1000 depremzedeye sabah kahvaltı, öğle ve akşam ise dört çeşit yemek servisi yapılıyor.

Kentten ayrıca kurum kuruluş ve STK'lerden şu ana kadar 3 bin 566 personel, 529 araç ve 305 iş makinesi deprem bölgesine gönderildi.

Öte yandan deprem bölgelerine 284 yardım tırı ile 327 kamyon ve 116 küçük araç da ulaştırıldı.

- Kumbaralarındaki 1400 lirayı bağışladılar

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından depremin etkilendiği illerdeki vatandaşların barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bölgeye 44 konteyner gönderildi.

Kentte ilçe belediyelerin de yardımları sürüyor. Korgan ilçesinde vatandaşlar tarafından belediyeye teslim edilen odunların yüklendiği araçlar, depremin etkilediği illere doğru yola çıktı.



Öte yandan Altınordu Halk Eğitim Merkezi'nde depremzedeler için battaniye ve kıyafet dikimine devam edildi.

Öğretmen ve velililerce hazırlanan ürünler bittikçe deprem bölgelerine gönderiliyor.

Diğer taraftan Fatsa ilçesinde Mehmet Zahit Kotku İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ceylin Miray Bektaş ile Ecrin Mine Bektaş kardeşler, kumbaralarında biriktirdikleri 1400 lirayı depremzedelere gönderdi.

Fatsa Belediyesine gelen iki kardeş, kağıda yazdıkları "Ablamla birlikte 3 senelik okul harçlıklarımızdan biriktirdiğimiz kumbaramızı depremzede kardeşlerimize bağışlıyoruz. Ölmüşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." notuyla kumbarayı yetkililere teslim etti.

- Depremzedeler için 200 çadır hazırlanıyor

Rize Belediyesi tarafından 4 temizlik aracı beraberinde 10 personelle Hatay'a doğru yola çıktı.

Öte yandan Rize Belediyesi atölyesinde depremzedeler için 200 çadır hazırlanıyor.

- 180 ton odun bölgeye sevk edildi

Giresun Belediyesi tarafından deprem bölgelerine yardımlar ulaştırılmaya devam ediliyor.

Belediye tarafından bölgelere 32 tır yardım malzemesi, 22 iş makinesi ve temizlik aracı, 180 ton odun bugüne kadar sevk edildi.

Giresun'da, 22 Ağustos 2020'de sel felaketinin yaşandığı Dereli ilçesinden de deprem bölgelerine yardım gönderilmeye devam ediliyor.

Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, AA muhabirine, kaymakamlık, belediye ve sivil toplum örgütlerince sürdürülen çalışmalar kapsamında deprem bölgelerine bir hafta içerisinde 10 tır yardım malzemesi gönderildiğini söyledi.

Yardım malzemelerinde özellikle soba ve odun sevkine ağırlık verdiklerine işaret eden Şenlikoğlu, sel afetini yaşamış Dereli halkının depremzedelere desteğinin her daim devam edeceğini kaydetti.

Keşap Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından başlatılan kampanya kapsamında toplam 17 tır yardım malzemesi deprem bölgelerine ulaştırıldı.

- Öğrenciler 50 soba üretti

Artvin'de Yusufeli Belediyesi öncülüğünde bir araya gelen gönüllüler, deprem bölgesindekilerin ısınma ihtiyacının giderilmesi için Yusufeli Barajı suları altında kalacak eski ilçe merkezindeki ağaçları kesti.

Odun kesme motorlarıyla yakmaya uygun hale getirilen ağaçlar, 6 tıra yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.

Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Yusufeli Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından 50 odun sobası yapıldı.

Sobalardan 30'u Malatya, 20'si de Hatay'ın Kırıkhan ilçesine doğru yardım tırlarıyla yola çıkarıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.