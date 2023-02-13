Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarını sürdürüyor

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 gerçekleştirildi. Dar alan oyunuyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. Karadeniz ekibinde kart cezası biten Maxi Gomez, karşılaşmada forma giyebilecek. Edin Visca, Dorukhan Toköz ve Marek Hamsik'in ise sakatlıkları sürüyor.



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