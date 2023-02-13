Depremde hayatını kaybeden çift, Trabzon'da defnedildi

Depremler neden gece olur?

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TRABZON (AA) - Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde Hatay'da hayatını kaybeden karı kocanın cenazeleri, Trabzon'da toprağa verildi.

Hatay'daki depremde hayatını kaybeden Mustafa ve Nurhan Tohumcuoğlu'nun cenazeleri, memleketi Trabzon'a getirildi.

Ortahisar ilçesine bağlı 2 Nolu Erdoğdu Mahallesi Yalı Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Tohumcuoğlu çiftinin aile ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Mustafa ve Nurhan Tohumcuoğlu'nun cenazeleri, aile kabristanlığına defnedildi.





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