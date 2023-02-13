Trabzon'da "Her taraftar bir oyuncak" sloganıyla başlatılan kampanya büyüyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzonlu iş insanı Kürşat Başkan'ın Kahramanmaraş merkezli "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde etkilenen çocuklara yönelik oyuncak kampanyası ilgi görüyor.

Başkan'ın "Her taraftar bir oyuncak" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü İsviçre'nin Basel takımını ağırlayacağı maçı izleyecek taraftarlardan yanlarında birer oyuncak getirmeleri istendi.

Kısa sürede büyüyen ve taraftarlardan da ilgi gören kampanya, Trabzonspor Kulübü iş birliğiyle yürütülüyor.

Kampanya kapsamında getirilecek oyuncaklar, Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu girişinde turnikelerin yanlarında bulanan kutulara bırakılacak.





- Başkan: "Katkıda bulanan bütün dostlarımıza teşekkür ediyorum"

Kürşat Başkan, yaptığı yazılı açıklamada, oyuncak kampanyasının kamuoyuyla paylaşılmasının ardından olumlu dönüşler aldıklarını belirtti.

Vatandaşların depremle ilgili yardımlaşma ve dayanışmayı oyuncak kampanyasına da gösterdiğini aktaran Başkan, şunları kaydetti:

"Başta Trabzonspor Yönetim Kurulu olmak üzere, katkıda bulanan bütün dostlarımıza teşekkür ediyorum. Basel karşılaşmasını izlemek için stadyuma gelecek taraftarlarımızdan da belirtilen kriterlerdeki oyuncakları yanlarında getirerek kampanyamıza destek olmalarını bir kez daha rica ediyorum."

Öte yandan; kılıç, tüfek, tabanca, bıçak, meşale ve patlayıcı gibi şiddeti çağrıştıran oyuncaklar ile kepçe, dozer ve greyder gibi depremi hatırlatabilecek oyuncakların tercih edilmemesi özellikle istendi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.