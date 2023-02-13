Beyin ölümü gerçekleşen 73 yaşındaki hastanın organları 5 kişiye umut oldu

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TRABZON (AA) - Trabzon'da, tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen 73 yaşındaki kadının organları 5 kişiye nakledildi.

Bilinç bulanıklığı şikayetiyle 8 Şubat'ta KTÜ Farabi Hastanesi'ne başvuran yaşlı kadın, tedavi altına alındı.

Anevrizmaya bağlı "subaraknoit hemoraji" yaşayan kadın, yapılan müdahalelere rağmen 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

KTÜ Farabi Hastanesi Organ Nakli Birimi yetkililerinin yaptığı görüşme sonucu, hastanın iki böbreği, karaciğeri ve korneaları, ekipler tarafından organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere alındı.



Kadının organları, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki 5 hastaya nakledildi.





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