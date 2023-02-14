Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi depremzede çocuk ve ergenlere hizmet verecek

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TRABZON (AA) - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde, Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen çocuk ve ergenlere yönelik "Afet ve Travma Polikliniği"nin hizmete girdiği bildirildi.

Trabzon Valiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremden etkilenen ve kente getirilen çocuk ve ergenlere yönelik Afet ve Travma Polikliniğinin, KTÜ Farabi Hastanesi Çocuk Psikiyatri Bölümü'nde açıldığı belirtildi.

Randevusuz hizmet verilmeye başlandığı ifade edilen açıklamada, polikliniğe 0462 377 53 87 telefon numarasından da ulaşılabileceği kaydedildi.





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