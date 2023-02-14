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Karadeniz'den deprem bölgesine yardım seferberliği dokuzuncu günde de sürüyor

AA

Karadeniz'den deprem bölgesine yardım seferberliği dokuzuncu günde de sürüyor

TRABZON (AA) - Trabzon, Rize, Giresun, Ordu, Bayburt ve Gümüşhane'de vatandaşlar, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor.

Trabzon'da, Valilik koordinasyonunda Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde oluşturulan Deprem Yardımları Toplama ve Koordinasyon Merkezi ile Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi'ne ulaştırılan yardımlar dokuzuncu günde de sürdü.

Trabzon Valiliği ve Ortahisar Kaymakamlığı öncülüğünde temin edilen 15 mobil tuvalet, 11 mobil duş, 4 lavabo ve 2 pisuvar da deprem bölgesine ulaştırıldı.

Kentte ayrıca depremzedeler için 20 mobil tuvalet ve duş, Ortahisar Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ve kadın derneklerinin atkı, bere ve kıyafet, Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde de yine öğretmen ve öğrencilerin desteğiyle soba üretimi devam ediyor.

Kaymakamlıklar ve belediyelerin organizasyonunda vatandaşların desteğiyle temin edilen soba ve odunlar, günlük tırlarla deprem bölgesine ulaştırılıyor.

Ortahisar ilçesindeki 80. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesinde kurulan fırında da üretilen 15 bin ekmeğin bölgeye sevki sürüyor.

Ortahisar Belediyesince afet bölgesinde seyyar yemekhane kurularak, her gün Hatay'da 1500, Adıyaman'da 1000 depremzedeye sabah kahvaltı, öğle ve akşam ise dört çeşit yemek servisi yapılıyor.

Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği de 22 gönüllüsüyle 2 tır su ve gıda yardımını bölgeye ulaştırdı.

Kentte ayrıca Valilik koordinesinde gelen 2 bin 500 depremzede için Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nde giyim ve gıda ihtiyaçlarını karşılamalarına yönelik "sosyal market" oluşturuldu.

Öte yandan kurum kuruluş ve STK'lerden depremin ilk anından itibaren bölgeye gönderilen personel, araç ve iş makinesi sayısı da bugün itibarıyla 3 bin 283 personel, 581 araç ve 319 iş makinesine ulaştı.

İnsani yardım olarak da deprem bölgesine 300 tır, 358 kamyon ile 123 küçük araç gönderildi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Trabzon İl Başkanlığı ise depremden etkilenen illere ekmek, su, bebek maması, bebek bezi, temizlik malzemeleri, battaniye, kışlık giyecek, soba, odundan oluşan 7 tır yardım malzemesi gönderdi.

- Rize

Güneysu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde 7 giyim atölyesinde 110 gönüllü kursiyer, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla battaniye, çocuk battaniyesi, bebek takımları, bere, atkı, polar eşofman takımları ve polar montlar dikiyor.

Atölyelerdeki çalışmalara katılan 80 yaşındaki Neriman Bayraktar, bebek giysisi ve yetişkin eşofmanı dikerek katkıda bulunuyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Adnan Yığcı, gazetecilere, atölyelerde şu ana kadar üretimi gerçekleştirilen 38 battaniye, 20 çocuk battaniyesi, bebek takımları, bere, atkı, polar eşofman takımları ve polar montların bir kısmını deprem bölgesine ulaştırdıklarını söyledi.

Yığcı, 406 kışlık giysinin de paketlendiğini belirterek, "Dikimi gerçekleştirilen giysiler, AFAD aracılığıyla deprem bölgesine, Güneysu Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz aracılığıyla ilçemize ve bölgemize gelen afetzede ailelere ulaştırılmaktadır." dedi.

- Giresun

Giresun'dan Valilik koordinesinde deprem bölgelerine toplam 432 araçla yardım malzemesi, 51 ekskavatör, 6 kanal kazıcı, 8 vinç, 19 itfaiye ve arazöz, 28 ambulansın da aralarında bulunduğu toplam 475 araç sevk edildi.

Kentten 2 bin 74 personelin görevlendirildiği bölgeye, 35 yaşam konteyneri, 16 tuvalet ve banyo konteynırı, bir karavan ile 76 jeneratör de ulaştırıldı.

- Ordu

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, depremin olduğu ilk günden bu yana bölgeye 488 iş makinesi ve aracın yanı sıra 1882 personel ile 140 tır ve kamyon dolusu yardım malzemesi gönderildiği belirtildi.

Öte yandan Ordu Ticaret ve Sanayi Odasınca başlatılan konteyner kampanyası devam ediyor.

Deprem bölgesinde "Ordu Köyü" kampanyası kapsamında şimdiye kadar yapılan bağışlarla 104 konteyner alınabilecek bağışa ulaşıldı.

- Bayburt

Bayburt'ta köy ve merkez mahalle muhtarlarının deprem bölgesine yardımları sürüyor.

Bayburtlu Muhtarlar Derneğince Valilik koordinesinde bugüne kadar bölgeye 13 tır yardım malzemesi gönderildi.

Ayrıca muhtarlar kendi aralarında topladığı 1 milyon liranın üzerinde nakdi yardımı da AFAD'a bağışladı.

Dernek Başkanı Ebubekir Altındaşoğlu, Vali Cüneyt Epcim önderliğinde depremin acısını sarmak için muhtarlar arasında kampanya başlattıklarını söyledi.

Bu kapsamda bugüne kadar nakdi ve ayni yardımlar yaptıklarını belirten Altundaşoğlu, "Muhtarlarımızdan Allah razı olsun. Şu ana kadar 13 tır yardım malzemesi gönderdik. 1 milyon liranın üzerinde yardım topladık. Türkiye'de olan bütün felaketlerde her zaman devletimizin ve milletimizin yanında olduk. Bundan dolayı tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Öte yandan Gümüşhane'den de bugün 3 tır yardım malzemesi bölgeye gönderildi.


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