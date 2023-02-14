Trabzon Valisi Ustaoğlu çeşitli hastanelerde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti

TRABZON (AA) - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde yaralananları, tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.
Trabzon Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Ustaoğlu, Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi ile Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü'nde tedavi altına alınan depremzedeleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Hastane başhekimlerinden, yöneticiler ve doktorlardan hastaların durumu hakkında bilgi alan Ustaoğlu'na, Yomra Kaymakamı Muhammet Öztabak, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman da eşlik etti.