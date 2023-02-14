Deprem bölgesinde 14 kişiyi enkazdan kurtaran itfaiyeciler Trabzon'a döndü

TRABZON (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye giden ve enkazdan 14 kişiyi kurtaran Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye arama kurtarma ekibi, kente döndü.

Deprem bölgesinden gelen 39 itfaiyeci, belediye binası önünde Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman ve belediye personeli tarafından karşılandı.

Vali Ustaoğlu ve Ataman, çiçek takdim ettikleri itfaiyecileri, özverili çalışmalarından dolayı kutladı.



Karşılamanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Ustaoğlu, Trabzon'un kurum ve kuruluşlarından 3 bin 283 personelin, 319 iş makinesiyle afet bölgesinde olduğunu söyledi.

İtfaiye ekiplerinin de ilk andan itibaren çok büyük özveriyle deprem bölgesine hareket ettiğini dile getiren Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Afetin büyüklüğünü hepiniz biliyorsunuz, çok geniş bir bölgede 10 ilimizi kapsayan böyle bir afet tabii kolay bir süreç değildi. Ama arkadaşlarımız büyük gayret ve özveriyle, gittikleri o bölgede cansiperane şekilde gece gündüz mücadele verdi. Bugün buradaki 39 kişilik arama kurtarma ekibi 9 gündür yoğun bir süreç geçirdi. Bugün ilimize döndüler. Kendilerine geçmiş olsun diyoruz. 9 gün gece gündüz demeden onlar orada mücadele verip, saniyelerin bile çok önemli olduğu dönemde o canları kurtarmak adına çok büyük gayret içerisinde oldular. Tekrar milletimize geçmiş olsun diyorum. İnşallah yaşadığımız bu acıyı tek yürek olarak, milletimizle bütünleşerek geçireceğiz."

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü İsviçre'nin Basel takımıyla oynayacağı maçın gelirlerinin deprem bölgesine bağışlanacağını hatırlatan Ustaoğlu, protokol üyeleri dahil herkese, bilet alarak bu anlamlı harekete destek verme çağrısında bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ataman ise itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, "Kurtardığınız her bir can bu millet için büyük bir değerdir. Allah hepinizden razı olsun. Sizler Maraş'ı kahraman yapanların, Antep'i gazi yapanların, Urfa'yı şanlı yapanların torunu olduğunuzu gösterdiniz, hepinizi yüreğinizden öpüyorum. İyiki varsınız, Allah hepinizden razı olsun. Bu millet sizinle gurur duyuyor." dedi.

Deprem bölgesinden gelen itfaiyeci Alaattin Sandıkçı ise depremin ardından hızlı şekilde bölgeye hareket ettiklerini anlatarak, "Adıyaman'a ulaştık. Arkadaşlarımız ses dinlemesi aldı. Ayhan ve Enes diye iki gencimizi çıkardık şükürler olsun. Allah'a şükürler olsun, kazasız belasız tamamladık. Bunun bir lütuf olarak görülmemesi gerekiyor bizim açımızdan, bu bizim vatani görevimiz, her itfaiyeci arkadaşlarımızın görevidir. Görevimizi ifa ettik." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, itfaiye ekiplerinin arama kurtarma köpeği "Rita"nın da 3 kişiyi göçük altında tespit ettiği belirtildi. Ataman, Rita'nın tasmasına da bir buket çiçek taktı.









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