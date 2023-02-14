Trabzonspor, Markovic'i Trabzon'a getirdi

Hangi zemin depreme daha dayanıklı?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzonspor, deprem nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'nın oyuncusu Lazer Markovic'i kiralık olarak kadrosuna katmak üzere Trabzon'a getirdi.

THY ait tarifeli uçak ile Trabzon'a gelen oyuncuyu bordo-mavili kulübün menajeri Emrah Tok, havalimanında karşıladı.

Markovic, daha sonra araçla havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele gitti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.