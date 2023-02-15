Trabzon'da üretilen 600 soba depremden etkilenenleri ısıtacak

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TRABZON (AA) - Trabzon'da, yardımseverlerin de desteğiyle Anadolu Gençlik Derneğince (AGD) üretilen 600 soba, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere ulaştırılacak.

Dernek üyelerince Yomra ilçesinde, endüstriyel mutfak üretimi yapan fabrikada deprem bölgelerine gönderilmek üzere soba üretimine başlandı.

Yardımseverlerin desteğiyle gönüllülerce üretilen ilk 600 soba, Adıyaman'da geçici olarak çadırlarda barınan vatandaşlara gün içerisinde gönderilecek.

Çalışmalarını 1200 soba hedefiyle sürdüren dernek üyeleri, üretim süreci devam eden 600 sobayı da ilerleyen günlerde Kahramanmaraş'a yollayacak.

AGD Trabzon Şube Başkanı Ahmet Başaran Manav, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı temennisinde bulundu.

Manav, çok büyük acılar yaşandığını dile getirerek, "Acımız büyük, milletçe paylaşarak azaltmanın derdindeyiz." ifadesini kullandı.

Dernek olarak felaketin ardından depremzedelerin ihtiyaçlarına odaklandıklarına işaret eden Manav, "Orada ciddi ısınma ihtiyacı olduğuna dair talepler aldık. Derneğimizin gönüllüleri, çalışanları zaten sahada. Hem arama kurtarmada hem yardım faaliyetlerinde AFAD ile koordineli şekilde diğer hizmetlerin sürdürülmesinde çalışmalarını yapıyorlar." diye konuştu.

- "50 soba ile başladığımız çalışma 1200 soba hedefiyle devam ediyor"

Manav, talepleri karşılamaya yönelik çaba sarf ettiklerini belirterek, "Biz de oradan gelen talepler üzerine neler yapabiliriz diye çalışmaya başladık. 50 soba ile başladığımız çalışma şu an 1200 soba hedefiyle devam ediyor." dedi.

Yoğun bir çalışmayla bu hizmeti yerine getirmeye çalıştıklarını anlatan Manav, "Şu an burada 50 kişilik bir gönüllü gurubumuz var. Hayırseverlerden de Allah razı olsun. Onların mali desteğiyle biz bu çalışmayı yapıyoruz." diye konuştu.





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