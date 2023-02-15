Depremzedelere camideki "sosyal mağaza" ile destek oluyorlar

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TRABZON (AA) - MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'da, cami imamı Bilal Acer'in öncülüğünde, "asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından kente gelen vatandaşlara yönelik caminin alt katında ücretsiz "sosyal mağaza" oluşturuldu.

Söğütlü Mahallesi'ndeki Ulu Cami'nin imamı Bilal Acer, cami müezzin kayyımları Musfata Koca ve Yasin Sönmez ile depremin ilk anından itibaren yardımseverlerden gelen destekleri belediye, kaymakamlık ve Valilik koordinesinde bölgeye ulaştırdı.

Kentteki otel ve evlere 2 bin 500 depremzedenin yerleştirilmesi üzerine de harekete geçen Acer ve arkadaşları, caminin alt katında giysi, gıda, oyuncak ve temizlik malzemesi gibi temel ihtiyaçların yer aldığı sosyal mağaza oluşturuldu.

Söğütlü Aile Hekimi Ebru Sivri ile Trabzon Yüksek İhtisas Merkezindeki hoca ve kursiyerlerin de desteğiyle kısa sürede büyütülen dükkanda, 7'den 70'e tüm depremzedelerin ihtiyaçları ücretsiz karşılanıyor.

- "Tüm eşyalar camimizin altında mevcut"

Cami imamı Bilal Acer, AA muhabirine, deprem olduğu anda derin bir üzüntü duyduklarını söyledi.

Müftülük önderliğinde ilk gün itibarıyla AFAD koordinesinde belediye ve Yüksek İhtisas Merkezindeki hocalarla plan yaparak yardım seferberliği başlattıklarını belirten Acer, "Milletimizden Allah razı olsun. Yardımları çok yollayınca 30'a yakın aracı deprem bölgesine ulaştırdık." dedi.

Acer, daha sonra kente gelen depremzedelere yönelik de bir çalışma yaptıklarını anlatarak, caminin altını çocukların ve büyüklerin yararlanabileceği bir mağazaya çevirdiklerini, burada bir eve lazım olacak tüm eşyaların bulunduğunu ifade etti.

Camideki yardım seferberliğinde nöbetleşe 15 gönüllünün çalıştığını kaydeden Acer, "Şu ana kadar ihtiyaç karşılama yönünde belki de 100 aileye, bunların çocuklarıyla 300-400 kişiye ulaştık. Çok güzel bir yardımseverlik var." diye konuştu.

- "Kapılarını açan herkesten Allah razı olsun"

3 çocuk ve torunuyla Malatya'dan gelen Hatice Alataş, depremde çok kayıp verdiklerini söyledi.

Yaşadıkları anları anlatmanın güç olduğunu dile getiren Alataş, "Bir sürü arkadaş kaybettik, iş yerlerimizi, evimizi kaybettik. Şu anda tek şükrettiğim evlatlarım yanımda." dedi.

Alataş, evlerinin 4. katta olduğunu ve ikinci depremden sonra yıkıldığını belirterek, çocukları ve torunu ile Trabzon'daki kardeşinin yanına geldiklerini aktardı.

"Kapılarını açan herkesten Allah razı olsun." diyen Alataş, şu an bir evde 6 aile kaldıklarını anlattı.

- "Biz gerçekten şanslı olanlardandık"

Malatya'dan gelen 43 yaşındaki Gülsen Yeşilçayır da ikinci depremde evlerinin yıkılması üzerine 2 çocuğu ile Trabzon'a geldiğini söyledi.

Çocuklarıyla depremden sağ çıktıkları için şanslı olduklarını vurgulayan Yeşilçayır, "Biz gerçekten şanslı olanlardandık. Çok şükür evlatlarımız yanımızda. Buraya geldik ki burası cennet, ilkbahar. Gerçekten herkese minnettarız." ifadelerini kullandı.





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