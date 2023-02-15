Trabzon'da 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi bir aylık bursunu depremzedelere bağışladı

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TRABZON (AA) - Trabzon'da 13 yaşındaki Burak Bozdemir, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 il için düzenlenen yardım kampanyasına bir aylık bursunu bağışladı.

Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu 7. sınıf öğrencisi Bozdemir, babasıyla bir bankanın şubesine giderek, bir aylık devlet bursu olan 863 lirayı deprem bölgesi için düzenlenen kampanya hesabına yatırdı.



Bozdemir, AA muhabirine, depremde özellikle yaşamını yitiren akranlarına çok üzüldüğünü söyledi.



Bir daha böyle afetlerin yaşanmamasını dileyen Bozdemir, "Allah yardım etsin oradaki herkese. İnşallah böyle şeyler yaşanmaz bir daha. Biz televizyonlarda izliyoruz, çok üzülüyoruz." dedi.







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