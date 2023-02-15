Trabzon Valisi Ustaoğlu kente gelen depremzedeleri ziyaret etti

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TRABZON (AA) - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kente gelen depremzedelere ziyarette bulundu.

Vali Ustaoğlu, Valilik koordinesinde Araklı Öğretmenevi'ne yerleştirilen depremzedelerle bir araya geldi.

Vatandaşlarla bir süre sohbet eden, çocuklarla ilgilenen Ustaoğlu, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Ustaoğlu, kentteki depremzedelerin giyim ve gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nde oluşturulan "sosyal market"i de ziyaret etti.

İhtiyaçlarını almak için sosyal markete gelenlerle görüşen Ustaoğlu, yardımların koordinasyonuyla ilgili Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale'den bilgi aldı.

Depremden etkilenen iller için öğretmen ve öğrencilerce soba yapılan Ortahisar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Atölyesi'ne de ziyaret gerçekleştiren Vali Ustaoğlu'na, İl Milli Eğitim Müdürü Burak Fettahoğlu tarafından üretime ilişkin bilgi verildi.



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