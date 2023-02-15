Basel kafilesi Trabzon'a geldi

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TRABZON (AA) - UEFA Konferans Ligi play-off turunda yarın Trabzonspor ile karşılaşacak İsviçre'nin Basel takımı, Trabzon'a geldi.

İsviçre'de hazırlıklarını tamamlayan kafile, özel uçakla Trabzon Havalimanı'na ulaştı.

Basel takımı, otobüsle kamp yapacağı Akçaabat ilçesindeki otele hareket etti.

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