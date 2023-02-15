Karadeniz'den deprem bölgesine yardım seferberliği devam ediyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzon, Rize, Ordu, Artvin, Giresun ve Bayburt'ta vatandaşlar, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına 10'uncu günde de desteği sürdürdü.

Trabzon'da vatandaşlar, Valilik koordinasyonunda Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde oluşturulan Deprem Yardımları Toplama ve Koordinasyon Merkezi ile Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi'ne yardımlarını ulaştırmaya devam etti.

Ortahisar ilçesi Kavala, Bulak ve Çilekli mahallelerinde muhtar ve imamlar öncülüğünde temin edilen 3 kamyon odun ve kömür, Kahramanmaraş'a gönderildi.

Kaymakamlıklar ve belediyelerin organizasyonunda temin edilen soba ve odunların yanı sıra Ortahisar ilçesindeki 80. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesinde kurulan fırında üretilen günlük 15 bin ekmek, bölgeye sevk edildi.

Yomra ilçesinde Anadolu Gençlik Derneğince yardımseverlerin desteğiyle Kahramanmaraş'a gönderilmek üzere 600 soba üretimi ise sürüyor.

Akçaabat'taki bazı mefruşatçılar da ilçeye gelen depremzedelerin evlerinin güneşlik ve perde ihtiyacını ücretsiz karşılıyor.

Ortahisar Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri ve kadın derneklerince hazırlanan kışlık kıyafetler, Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmen ve öğrencilerin desteğiyle üretilen sobalar, ayrıca 20 mobil duş ve tuvalet, kısa sürede bölgeye gönderilecek.

Hatay ve Adıyaman'da kurulan seyyar yemekhanelerde depremzedelere sıcak yemek servis eden Ortahisar Belediyesinin Makine İkmal Müdürlüğü ekiplerince üretilen 8 kişilik 50 kışlık çadır ve sobalar da 17 Şubat'ta Adıyaman'a ulaştırılacak.

Öte yandan, Trabzon'a gelen depremzedeler, Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nde oluşturulan sosyal markette giyim ve gıda ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.

- Rize

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentten deprem bölgelerine ciddi bir organizasyonla her alanda yardımların ulaştığını söyledi.

Çok sayıda yardım tırının bölgeye gönderildiğini ifade eden Metin, şu değerlendirmede bulundu:

"Kurtarma ekiplerimizin de günlerdir mücadele verdiği deprem bölgelerine gerek çadır anlamında gerekse vatandaşların hijyenik yaşamı açısından halen Türkiye'nin farklı bölgelerinden yardımlar gidiyor. Biz de Rize Belediyesi atölyesinde imalatını yaptığımız 200 çadırın ve paydaş kurumlarımız, okullarımız ve esnafımızın katkılarıyla hazırlanan soba, odun, yatak, tuvalet ve duş kabini konteynerleri ile hijyen maddesi gibi eşyaların 35 tırla sevkiyatını başlattık."

Metin, Hatay'da oluşturulacak çadır kentin kurulumuna da iştirak edeceklerini kaydetti.

- Ordu

Ordu Defterdarlığı ve Kumru Kaymakamlığı koordinesinde, afetzedelerin ısınma ihtiyacının karşılanması amacıyla bölgeye 400 kuzine gönderildi.

Fatsa Gazi Meslek Lisesinde üretilen dezenfektan, kolonya ve sıvı sabun gibi hijyen malzemeleri de depremin etkilediği illere ulaştırıldı.

- Giresun

Giresun Valiliğinden alınan bilgiye göre, kent merkezinden 35 yaşam konteyneri, 16 tuvalet ve banyo konteyneri, 1 karavan ve 76 jeneratör deprem bölgesine ulaştırıldı.

Yağlıdere Belediyesi de yurt içi ve dışındaki hayırseverlerin katkılarıyla temin edilen 10 portatif tuvalet, 185 kuzine, 30 masa, 150 sandalye, 10 su deposu, 30 tüp, 30 set üstü ocak, hijyen malzemeleri, 25 ton odun ve 12 ton fındık kabuğunu bölgeye gönderdi.

Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, destek olan hemşehrilerine teşekkür ederek, "Allah bizim milletimize çok versin, bire bin versin. Bu yardımları sadece biz yapmıyoruz. Biz aracıyız, biz hayırseverlerimizle deprem bölgesindeki kardeşlerimiz arasında köprü kuruyoruz." dedi.

- Artvin

Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sanayi Sitesi esnafı işbirliğinde temin edilen 150 soba, temizlik malzemesi, su, çocuk bezi ve battaniye ile 25 seyyar tuvaletin yüklendiği 3 tır, bölgeye sevk edildi.

Seyyar tuvaletlerin kurulumunu yapmak için Artvin Türkiye Odalar Borsalar Birliği Mesleki Teknik Anadolu Lisesinden 9 öğretmen de gönüllü olarak deprem bölgesine gitti.

Hopa ilçesinde belediye öncülüğünde vatandaşların hazırladığı bir tır odun, deprem bölgesine gönderildi.

Öte yandan, Vali Yılmaz Doruk, kentte depremzedelerin yerleştirilmesi planlanan KYK yurtlarında incelemelerde bulundu.

- Bayburt

Bayburt'ta Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Çoruh Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyelerinde kursiyerler, depremzedeler için uyku tulumunun yanı sıra kışlık kıyafetler dikiyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, atölyeleri ziyaret ederek, kursiyerlere gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.