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Trabzonspor-Basel maçına doğru

AA

Trabzonspor-Basel maçına doğru

TRABZON (AA) - UEFA Konferans Ligi play-off turunda yarın İsviçre'nin Basel takımı ile karşılaşacak Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, hayatlarının en zor, önemli günlerinde, en zor maçına hazırlandıklarını söyledi.

Avcı, Yunan futbolcu Manolis Siopis ile Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremden dolayı acı ve üzüntülerinin çok büyük olduğunu belirterek, "Milletimizin başı sağ olsun. Gerçekten canımız çok yanıyor. Hayatımızın en zor önemli günlerinde en zor maçına hazırlanıyoruz." dedi.

Böyle maçlara hazırlanmanın kolay olmadığını ifade eden Avcı, "Hepimizin bu oyun organizasyonuna odaklanmamız gerçekten zor. Adım adım, gün gün iletişim kurarak daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. İletişim kurarak daha iyi hale getirmek için çalışıyoruz. Futbolun hem iyileştirici hem de birleştirici gücünden faydalanmak istiyoruz. Bu oyunun iyileştirici gücüne son derece inananlardan birisiyim ve senelerdir kullanıyorum. Yarın da en iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

Avcı, dünyanın her yerinden yardıma gelenlere teşekkür ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın her yerinden gelen kurtarma yardım ekibine, Vietnam, Avrupa, Asya'ya kadar ülkemize gelip çalışan herkese teşekkür ederim. Ülkemize sivil, resmi kurumlarımıza yardım eli uzatan vatandaşlarıma minnet, şükranlarımı sunuyorum. Yarın sahada bununla beraber bu oyunun birleştirme, iyileştirme gücüyle herkes bir araya gelip tek yürek olacak."

Basel'in sportif direktörü ile yoluna devam ettiğini vurgulayan Avcı, şöyle devam etti:

"20 senedir Avrupa kupalarına devamlı, istikrarlı katılan takım. 8 kere Şampiyonlar Ligi play-off oynamış takım. Ortalama yaşı 23. 11'de oynayan takım yaş ortalaması 25. Avrupa'da iyi yerlerden yatırım amaçlı aldıkları genç kiralık oyuncular kullanıyorlar. Genç ve dinamik olması savunma, hücumda, geçişlerde etkili olabilen bir takım. Konferans Ligi'nde başından itibaren 12 müsabaka oynadılar. Grup maçları oynadılar, 2. oldular. Biz yarın bütün enerjimizle ve duygumuzla şu anda yaşadığımız süreçten ülkenin birazcık yüzünü güldürüp kafalarını biraz oyuna çevirebilirsek bu bizi mutlu edecek. Yarın da en iyi şekilde maça çıkacağız. Şimdiden bu pozitif enerji için herkese teşekkür ederim."


- "Oyuncuların enerjisi dün daha iyi gözüküyordu"


"Depremin ardından bu maça hazırlanmak için tesislerde neler yaşadınız?" sorusuna ise Avcı, şu yanıtı verdi:

" Süreç, İstanbul'daki son müsabakanın ertesi günü oldu. Her dakika geçtikçe ciddiyetin farkındalığına vardık. İnanın hiçbir şey yapmak istemiyorsun. Nasıl bir karar çıkacak, bunları bilmiyorsunuz. Kendi coğrafyasında bunu yaşamamış insanlar ve tedirginlikleri var. Sonrasındaki süreç iletişim kurarak, anlatarak, her geçen gün şaşkınlıkların azalarak devam ettiği her vatandaşın olduğu gibi oyuncuların hassasiyetleri, duyguları. Oyunculara kullandığım ifade şu, iyileştirme ve birleştirme gücü var oyunun. UEFA bunu oynamaya ve bu bölgeyi güvenli kılıp oynamaya karar vermiş. Bundan sonra biz bunun iyileştirme, birleştirme, insanları daha mutlu nasıl edeceğiz, buna bakacağız. Her geçen gün adım adım işin içine girmeye çalışıyoruz. Dün daha iyi gözüküyordu sahadaki oyuncuların enerjisi, umarım yarın bu sahaya olumlu bir şekilde yansır. Sonucu cebimize alır ve ülkemize en ufak bir şekilde dokunmuş oluruz diye düşünüyorum."

Avcı, Kahramanmaraş forması giydiği dönemlerle ilgili bir soru üzerine, "Kaldığım cadde yok şu an itibarıyla. Uzun süre futbol oynadığımız her şehir, her arkadaş ve her dost, her şehre uzanmaya çalıştık. Bağlantı kurduk. Maraş'la da aynı şekilde, dostlarımız vardı. Bağlantı kurduklarımda birinci derece bir şey yok, akrabalarında sıkıntı olduğu haberini aldık. Üzüntü verici. Bir yandan seyredemiyorum, bir yandan da haber almaya çalışıyorum. Bunun altından kalkılacak bir şekilde ama bundan sonraki sürecin umarım ülke adına daha sağlıklı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Gaziantep FK'den Markovic'in transferine ilişkin ise Avcı, "Böyle bir durumda transfer fırsatı çıkmasını istemezdim. Fırsat çıktı, biz de tanıyoruz. Çok iyi bilgiler aldım kendisiyle alakalı. Hem oyuncudan hem teknik heyetinden, o da bu çok doğru adımı attı. Görüntülü konuştuk, kulübe geldi, umarım o da bize önemli katkılar sağlayacaktır." diye konuştu.

Avcı, depremzedelere yapılacak yardımlar nedeniyle tüm takımların Trabzonspor-Basel maçında kenetlenmesine ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

"Rekabet tabii ki olacaktır ama bu oyunda kazanan, kaybeden de olacak. Ertesi gün hayatın yenilendiği bir oyundur. Dünyanın sonu değildir. Bunu bugünlerde anlamamız gerekiyor. Bunu saygıyla sevgiyle kabul edeceğiz. Geçen sene Trabzonspor şampiyon oldu. Bu sene birisi şampiyon olacaktır. Buna saygı göstermemiz gerekecektir. Bütün arzum bu etkileşimin sürmesi, insanların her zaman yan yana devam etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Diğer takım taraftarları için de şunu demeliyim, bundan öncesinde de herkesin birbirine saygı gösterdiği, oyunun iyileştirici, birleştirici gücüne sahip çıkmamız gerekiyor. Kazanıp kaybetmenin dünyanın sonu olmadığını gördük."

Basel'i elemeleri halinde Trabzonspor'un Konferans Ligi'nde ilk kez 16'lara çıkacak olmasını da değerlendiren Avcı, "Umarım bu gerçekleşecek. Bu bir rekorsa çok güzel ama bunun devamını sağlamak istiyoruz. Bir senede 3 ayrı ligi oynamak çok büyük tecrübedir. Bunun daha ilerisi için arzu ve heyecanı var bende. Biletlerin, özellikle Karadeniz insanının duygusunu çok iyi bildiğim için o biletlerin tüketileceğini biliyorum." şeklinde konuştu.


- Siopis: "Herkes adına mücadele edeceğiz"


Yunan futbolcu Manolis Siopis ise sözlerine "Merhaba" ile başlayarak, "Depremden dolayı çok üzgünüm. Maç hakkında çok fazla şeyler söylemek istemiyorum. Ancak yarın biz maçı hep birlikte oynayacağız. Tüm Türkiye bir bütün olduğunu gösterecek. Herkes adına mücadele edeceğiz. Taraftarlara davetim var, maç bileti almaları, bizimle birlikte olmaları yönünde çünkü maçta elde edilecek bütün gelirler depremzedelere, depremden etkilenen ailelere aktarılacak. Bütün dualarım depremden etkilenen aileler ve onların daha iyi duruma gelmeleri için olacak." ifadesini kullandı.

Yunanistan'ın depremde Türkiye'ye yardım etmesiyle ilgisi soruyu yanıtlayan Siopis, "Öncelikle hepimiz insanız, aynıyız, eşitiz. Bu gibi durumlarda tabii birbirimize yardımcı olacağız. Farklı iki ülke olabilir ama ben aynı görüyorum, aynı kültüre sahibiz. Böyle bir durumda tabii ki Yunan insanları yardıma gelmeye hazır olacaktır. Hissettiklerimi kelimelere dökebilmek çok zor. Ben de duygusal anlar yaşadım videoları gördüğümde." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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