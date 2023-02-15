Trabzonspor, Lazar Markovic'i kiraladı

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Gaziantep FK'den Lazar Markovic'i sezon sonuna kadar kiraladığı duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Lazar Markovic ile 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, oyuncuya 2022-2023 futbol sezonu için 260 bin avro garanti ücret ödenecektir." ifadesine yer verildi.

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