Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarını tamamladı

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda yarın sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile oynanacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenman gerçekleştirdi. Antrenmanın bu bölümünde oyuncular, ısınma ve pas çalışması yaptı.

Trabzonspor, idmanın ardından maç saatini beklemeye başladı.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Edin Visca, Dorukhan Toköz ve Marek Hamsik, yarınki karşılaşmada yer alamayacak.





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