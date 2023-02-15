Basel, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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TRABZON (AA) - UEFA Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor ile karşılaşacak Basel, hazırlıklarını tamamladı.

İsviçre temsilcisi, maçın oynanacağı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde sportif direktör Heiko Vogel yönetimindeki gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenmanda, oyuncular pas çalışması yaptı.

Trabzonspor-Basel karşılaşması yarın Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 20.45'de başlayacak.





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