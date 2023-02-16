Trabzon'da kar nedeniyle engelli ve hamile personel 2 gün idari izin yapacak

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TRABZON (AA) - Trabzon'da, kent merkezinde etkili olan kar nedeniyle kamuda çalışan hamile ve engelli personele 2 gün idari izin verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kentte devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle hamile ve engelli kamu personelinin bugün ve yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.





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