Trabzon'da hava yolu ulaşımına kar engeli

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TRABZON (AA) - Trabzon'da etkili olan kar yağışı hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Alınan bilgiye göre, şehir merkezinde etkili olan kar dolayısıyla Trabzon Havalimanı'ndan bugün İstanbul'a 05.30 ile 06.40 ve Ankara'ya 05.45'te yapılması planlanan uçak seferleri iptal edildi.

Ayrıca bazı hava yolu şirketlerince gün içerisinde çeşitli kentlerden karşılıklı yapılması planlanan uçak seferlerinde gecikme yaşanıyor.





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