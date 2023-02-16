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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon'da "zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkmayın" uyarısı

AA

Trabzon'da "zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkmayın" uyarısı

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, kar nedeniyle özel araçlarla zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

Ataman, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'da etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle şehir genelinde yolları açık tutmak için gece boyunca etkin çalışma gerçekleştirildiğini belirtti.

Zorunlu hal olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunan Ataman, "Kar yağışı ve arkasından oluşacak muhtemel buzlanma nedeniyle hemşehrilerimizden özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ediyorum. Sabah saatlerinde trafiğe çıkan ve kar lastiği olmayan araçlar kayarak yolların kapanmasına neden olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Ataman, böyle durumlarda iş makineleri ile müdahale etme şansının da kalmadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Hem kendi sağlıklarını riske atmamaları hem de trafiğin tıkanmaması adına vatandaşlarımızın bu duruma hassasiyet göstermelerini istirham ediyorum. Kar yağışının etkisinin devam etmesi ve ihtiyaç olması durumunda Büyükşehir Belediyesi servis sayısı artırılacaktır. Tüm hemşehrilerimden hassasiyet bekliyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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