Trabzon'da "zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkmayın" uyarısı

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TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, kar nedeniyle özel araçlarla zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

Ataman, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'da etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle şehir genelinde yolları açık tutmak için gece boyunca etkin çalışma gerçekleştirildiğini belirtti.

Zorunlu hal olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunan Ataman, "Kar yağışı ve arkasından oluşacak muhtemel buzlanma nedeniyle hemşehrilerimizden özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ediyorum. Sabah saatlerinde trafiğe çıkan ve kar lastiği olmayan araçlar kayarak yolların kapanmasına neden olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Ataman, böyle durumlarda iş makineleri ile müdahale etme şansının da kalmadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Hem kendi sağlıklarını riske atmamaları hem de trafiğin tıkanmaması adına vatandaşlarımızın bu duruma hassasiyet göstermelerini istirham ediyorum. Kar yağışının etkisinin devam etmesi ve ihtiyaç olması durumunda Büyükşehir Belediyesi servis sayısı artırılacaktır. Tüm hemşehrilerimden hassasiyet bekliyorum."

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