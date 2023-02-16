Trabzon'da su kesintisi

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TRABZON (AA) - Trabzon'da bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacak.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Nolu Beşirli Mahallesi Sahil Caddesi üzerindeki ishale hattında arıza meydana geldi.

Söz konusu arıza nedeniyle 1 ve 2 Nolu Beşirli, Karşıyaka, Toklu, Bengisu ve Akyazı mahallelerine bugün saat 16.00'ya kadar su verilmeyecek.







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