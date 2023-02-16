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Karadeniz'den deprem bölgesine yardım seferberliği 11. günde de sürüyor

AA

Karadeniz'den deprem bölgesine yardım seferberliği 11. günde de sürüyor

TRABZON (AA) - Trabzon, Rize, Artvin, Giresun ve Ordu'da vatandaşlar, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına 11'inci günde de desteğini sürdürüyor.

Trabzon'da vatandaşlar, Valilik koordinasyonunda Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde oluşturulan Deprem Yardımları Toplama ve Koordinasyon Merkezi ile Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi'ne yardımlarını ulaştırmaya bugün de devam etti.

Kaymakamlıklar ve belediyelerin organizasyonunda muhtarların da desteğiyle temin edilen soba ve odunların yanı sıra Ortahisar ilçesindeki 80. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde kurulan fırında üretilen günlük 15 bin ekmek bölgeye sevk edildi.

Valilik ve Ortahisar Kaymakamlığı öncülüğünde temin edilen 10 mobil duş ve tuvalet de bölgeye gönderildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin iştirakleri arasında yer alan TRABİTAŞ tarafından deprem bölgesine her gün 5,5 ton Akçaabat köftesi, 55 bin ayran ve ekmek ulaştırılıyor.

Trabzon Üniversitesince de akademik, idari personel, öğrenciler ve gönüllülerin katkılarıyla toplanan 7 kamyon yardım malzemesi ve su bölgeye gönderildi.

Trabzon Dini Yüksek İhtisas Merkezi, Trabzon Ali Haydar Özak Dini İhtisas Merkezi ve Söğütlü Mahallesi'nde görev yapan imam hatiplerin öncülüğünde vatandaşlardan gelen yardımlarla temin edilen 320 soba Kahramanmaraş'a ulaştırıldı.

Ortahisar Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri ve kadın derneklerince hazırlanan kışlık kıyafetler, Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrencilerin desteğiyle üretilen sobalar, 20 mobil duş ve tuvalet ile konteynerler de kısa sürede bölgeye gönderilecek.

Hatay ve Adıyaman'da kurulan seyyar yemekhanelerde depremzedelere sıcak yemek servis eden Ortahisar Belediyesinin Makine İkmal Müdürlüğü ekiplerince üretilen 8 kişilik 50 kışlık çadır ve sobalar da yarın Adıyaman'a ulaştırılacak.

Akçaabat'taki bazı mefruşatçılar da ilçeye gelen depremzedelerin evlerinin güneşlik ve perde ihtiyacını ücretsiz karşılarken, Ant Kırtasiye de sınava girecek depremzede öğrencilerin her dersten kitap setini ücretsiz temin ediyor.

Öte yandan, kente gelen depremzedeler Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nde oluşturulan sosyal markette giyim ve gıda ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

- Rize

Depremin ilk gününden itibaren Rize Gençlik Merkezi'nde kurulan merkezde depremzedeler için yardımlar toplanıyor.

Kente gelen depremzedeler, buradaki sosyal markette giyim ve gıda ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.

Rize Valisi Kemal Çeber ve eşi Neslihan Ayan Çeber, merkezi ziyaret ederek depremzedelere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Çeber, ziyaretin ardından gazetecilere, Rize olarak ilk günden itibaren her konuda depremzedelere yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Kente oldukça yüksek sayıda depremzede geldiğini ifade eden Çeber, şunları kaydetti:

"Ayırdığımız kapasite neredeyse doldu. Bir depremzedemiz geldiği anda ilk önce ekibimiz onu karşılıyor ve hemen kayıtlarını alıyor. Daha sonra da psikososyal dayanışma ekibimiz onlarla sohbet ediyor. Bundan sonra o aileyle ilgili yapacağımız süreci belirliyor. Sonrasında da sağlık kontrolleri yapılıyor. İhtiyaç olursa hastaneye gidiyor. Son olarak da ailelerimiz kurumumuzun alt katında geniş bir alana kurduğumuz, tamamı yeni ürünlerin olduğu yere iniyor, neye ihtiyacı varsa oradan alıyor. İhtiyaçları karşılananlar ekiplerimizce konaklayacakları yerlere bırakılıyor. Orada düzenli takipleri, her türlü ihtiyaçları anlamında devam ediyor."

Çeber, ilk etapta ustaların ürettiği 200 çadır ve yanında soba, soba tutuşturucusu, kömür, odun, battaniye, yorgan gibi ihtiyaçların dün yola çıkarıldığını belirterek, "Hatay'da çadır kentin kurulacağı zemin hazırlandı. İçinde çocuk parkı bile düşünülmüş bir çadır kent kuruyoruz. Çadır ihtiyacı bitene kadar bu üretime devam edeceğiz." dedi.

- Artvin

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Hatay'daki depremzedelerin barınma, ısınma ve iaşe ihtiyaçlarının karşılanması ile bölgedeki enkaz kaldırma ekiplerine destek amaçlı İl Özel İdaresi bünyesinde oluşturulan ikinci grup yardım ekibinin gönderildiği bildirildi.

Yardım ekibinin 5 iş makinesi operatörü, 6 şoför, 2 arama kurtarma eri ve 4 teknik personelden oluştuğu belirtilen açıklamada, "Ekiplerimiz vatandaşın konaklama ve ısınma ihtiyaçlarını gidermek amacıyla 2 kamyon odun, 1 konteyner, gıda ve temel yaşam malzemeleri yüklü araçlar ile enkaz kaldırma çalışmalarında görev alacak 2 ekskavatör ile bölgeye doğru yol çıktı." ifadesine yer verildi.

Öte yandan Türk Kızılay, Valilik önünde konuşlandırılan araçta kan bağışı almaya başladı.

- Giresun

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinesinde Malatya'ya 215, Adıyaman'a 142, Kahramanmaraş'a 67, Gaziantep'e 23, Hatay'a 19, Diyarbakır, Adana ve Osmaniye'ye birer olmak üzere tır, kamyon ve minibüslerden oluşan toplam 469 araç yaşam ve ihtiyaç yardımı deprem bölgesine gönderildi.

Yardımlar arasında gıda, su ve içecek, hijyen malzemesi, ilaç, çanta, giyim, atkı-bere-eldiven, ayakkabı-bot, elektrikli battaniye, yatak, uyku seti, battaniye, çocuk bakım, halı, bebek bezi, mama-bisküvi, çadır, ısıtıcı, soba, aydınlatma, pil, jeneratör, tüp, ocak, su ısıtıcı, kazma, kürek, hilti, balyoz ve palet gibi temel ihtiyaç malzemeleri yer alıyor.

- Ordu

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, bugüne kadar deprem bölgesine 594 iş makinesi ve araç, 2 bin 131 personel ile yiyecek, giyecek, yakacak ve benzeri yardımlardan oluşan 156 tır ve kamyon dolusu yardım malzemesinin gönderildiği belirtildi.

Depremzedelerden 3 bin 725 kişinin kentteki kamu misafirhaneleri, oteller ve evlerde misafir edildiği aktarılan açıklamada, bugüne kadar deprem bölgesinde hayatını kaybeden 30 Ordulu vatandaşın cenazelerinin de şehre getirildiği ve memleketlerinde toprağa verildiği kaydedildi.

Açıklamada, deprem bölgesindeki vatandaşların ihtiyaç duyduğu kuru gıda için Valilikçe çalışma başlatıldığı anımsatılarak, Ordu'daki tüm kamu kurum ve kuruluşları, siyasi partiler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası ve yardımseverlerin destek vermelerinin beklendiği vurgulandı.

Kuru gıda yardımına destek vermek isteyenlerin, Valiliğin Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde temin ettiği depolara teslim edebileceği belirtilen açıklamada, "Arzu eden yardımseverler Ordu Valiliği bünyesinde faaliyet gösteren Ordu Kamu Hizmetlerini ve Sosyal Hayatı Destekleme Derneğinin Vakıfbank Ordu Şubesindeki IBAN TR13 0001 5001 5800 7285 9921 36 nolu hesabına nakdi bağışta bulunarak kuru gıda alınmasına katkıda bulunabilecek." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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