AK Parti Trabzon Milletvekili Balta'dan Miraç Kandili mesajı

TRABZON (AA) - TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balta, mesajında, Miraç Kandili'nin tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, bu gecenin önemine işaret etti.

Miracın özünde her türlü kötülükten arınma, insanlığın yararına değerler üretme, fedakarlık, paylaşma, sorumluluk, zamanın önemini kavrama ve ilahi emirlere teslimiyet göstererek, tertemiz bir kulluğa ve yüce mertebelere erişme anlamını taşıdığını belirten Balta, şöyle devam etti:



"Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed'in hikmet dolu yolculuğunun gerçekleştiği Miraç gecesi, Müslümanların inanç dünyasında vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Biz müminler için arınma ve tertemiz olarak Allah'a yönelme anlamına gelen Miraç Kandili rahmet ve lütuflarla doludur. Bu mübarek geceyi fırsat bilerek manevi açıdan en güzel şekilde değerlendirmemiz gerekir."

Balta, Kahramanmaraş'ın iki ayrı ilçesinde 9 saat arayla iki büyük depremin yaşandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"11 ilde yıkım ve yüreğimizi yakan can kayıplarını yaşadık. Asrın felaketini yaşadığımız bu günlerde, birlik ve beraberliğin, dayanışma ve yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunu hep birlikte bir kez daha gördük. İki büyük depremin açtığı yaraları sarmak için devletimiz ve milletimiz el ele vererek, köklerimizden gelen birlik olma bilincini en üst düzeyde sergiliyor. Biz birlik ve beraberliği güçlü bir milletiz. Yaralarımızı tek yürek, hep birlikte sarıyoruz. Miraç Kandili münasebetiyle yapılacak ibadetlerin ve duaların kabul olmasını dilerken, asrın felaketinde hayatını kaybeden canlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlara başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi görünür görünmez bütün musibetlerden muhafaza eylesin. Miraç Kandili'nin alemi İslam'ın birliği, dirliği ve beraberliğine, insanlığın selameti, huzur, barış ve mutluluğuna vesile olmasını temenni ediyorum."





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