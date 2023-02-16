Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraları saran sağlıkçılar Trabzon'a döndü

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TRABZON (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Trabzon'dan gönüllü olarak Kahramanmaraş'a giden 180 sağlıkçı kente döndü.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplam 11 ili etkileyen depremlerin ardından, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 180 çalışan, gönüllü olarak Kahramanmaraş'a gitti.

Deprem bölgesinde can kurtarmak adına canla başla çalışan sağlıkçılar, bugün hava yolu ile Trabzon'a geldi.

Trabzon Havalimanı'nda "Maraş'ın Kahraman Ekibi hoş geldiniz" yazılarıyla karşılanan sağlıkçılar, yakınlarıyla hasret giderdi.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta da deprem bölgesinden gelen sağlıkçıları karşılayarak, çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

- "Ülkemiz için her daim hizmete hazırız"

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, deprem bölgesine giden kafileden 180 kişinin kente döndüğü aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Gittikleri günden bu zamana kadar ortaya koymuş oldukları gayret, özveri ve performans nedeniyle her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Onların yüzlerindeki, işini layıkıyla yapmanın yansımaları, tebessümleri bizim mutluluğumuz oldu. Allah bu tür acıları ülkemize bir daha yaşatmasın inşallah. Biz büyük bir aileyiz, birlikte Türkiye'yiz. Ülkemiz için her daim hizmete hazırız."





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