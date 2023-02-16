Trabzon Valisi Ustaoğlu, depremzedelerle yemekte buluştu

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TRABZON (AA) - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentteki depremzedelere yemekte bir araya geldi.

Vali Ustaoğlu, eşi Şenay Ustaoğlu ile Trabzon'da otel, apart otel, misafirhane ve konutlara yerleştirilen depremzedeleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sahil Tesisleri'ndeki yemekte ağırladı.

Masaları tek tek ziyaret eden Ustaoğlu, depremzedelerle bir süre görüştü.

- "Bu yaraları birlikte saracağız"

Çocuklarla da yakından ilgilenen Ustaoğlu, Trabzon'un depremin hemen ardından yardım seferberliği başlattığını söyledi.

Vali Ustaoğlu, deprem bölgesine giden yardımlar hakkında da bilgilendirmede bulunarak, şunları kaydetti:

"Tır, kamyon ve kamyonetiyle 700'ün üzerinde araç bölgeye gitti. 9 bin 500 civarında depremzedemiz de ilimizde misafir. 6 binin üzerinde hemşehrimiz depremzedelere evinin kapılarını açtı. Bu yaraları birlikte saracağız."

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