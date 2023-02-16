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TRABZON (AA) - UEFA Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor-Basel maçının hakem ve takım kadrosu şöyle:

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Donatas Rumsas, Dovydas Suziedelis, Vytenis Kazlauskas

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hugo, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Doğucan Haspolat, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Gomez

Basel: Hitz, Lang, Nuhu, Pelmard, Calafiori, Xhaka, Frei, Novoa, Burger, Kade, Zeqiri

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