Trabzon'da futbol dünyası tek yürek

TRABZON (AA) - UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor ile Basel arasında oynanacak play-off karşılaşması öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Süper Lig Kulüpleri Başkanları, Trabzon'a geldi.

Maçın oynanacağı Şenol Güneş Spor Kompleksi protokol tribünü önünde birlikte fotoğraf veren Büyükekşi ve kulüp başkanları, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin kendilerini derinden etkilediğini belirterek, "Gerçekten yüreğimiz yanıyor. Özellikle Türkiye'mizin dün akşam ki bağış kampanyası bir miktar yüreklerine su serpti. Vatandaşlarımızın ne kadar duyarlı olduğunu meydana çıkardı. Biz de aynı duyarlılığı bu gece Trabzon'a gelerek, futbol ailesi olarak gösteriyoruz." dedi.

Trabzonspor'un bugün Basel ile yapacağı maçın son derece önemli olduğunu ifade eden Büyükekşi, "Çünkü tüm dünyaya buradan bir mesaj vermek istiyoruz. Türkiye'de olan deprem gerçekten dünyada sayılı depremlerden bir tanesi. Acımız çok büyük. Enkaz altında kalan vatandaşlara Allah'tan rahmet diliyorum, yaralı olan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum, geride kalan arkadaşlarına, dostlarına sabır-ı cemil diliyorum. Bugün yapacağımız maç tüm Türkiye'nin maçı. Hiçbir takım gözetmeksizin bütün renkler hepsi Trabzonspor atacak." diye konuştu.





- Ali Koç: "Bizlere ders olsun"

Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ise ilk günden beri yaraları birlikte saracaklarını ifade ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Eşsiz, takdire şayan bir dayanışma ruhu ülkemizde hakim. Bunun doğrultusunda da biz futbol ailesi olarak, birinci günden itibaren elimizden gelen her şeyi yaptık. Bugün de buraya Sayın Ahmet Ağaoğlu başkanın daveti üzerine bir ve bütün olarak gelebilen tüm kulüpler Trabzonspor'u desteklemeye geldik. Hayat bu şekilde ne yazık ki devam ediyor. Bu depremin ortaya çıkardığı bu dayanışma ruhu inşallah futbolda biraz daha kalıcı olur. Birbirimizle yarışırken kavga ederken yeri geldiği zaman bel altı vururken görüyoruz ki çok daha önemli problemler var dünyada. Bizlere ders olsun, inşallah futboldaki bu dayanışma ruhu güçlenerek devam eder."





- Ağaoğlu'nun açıklamaları

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Öncelikle değerli Federasyon Başkanımıza, Süper Lig Başkanlarımıza yöneticilerine, Birinci Lig Kulüpler Birliği ve Eyüpspor'un Başkanı Murat Özkaya'ya, hepsine teşekkür ediyorum, şükranlarıma sunuyorum." dedi.



Bugün verilen mesajın önemine dikkati çeken Ağaoğlu, "Burada verdiğimiz mesaj çok önemliydi, yaşadığımız felaket çok büyük. Allah bizi böyle bir felaketle sınamasın. Futbol ailesinin yöneticileri olarak bizim sorumluluğumuz çok büyük. 15 milyon insanı direkt olarak etkileyen felakette, ilk günden itibaren ortaya koymuş olduğumuz futbol kulüpleri olarak takdire şayan olarak bir duruş sergiledik." ifadesini kullandı.

Sorumluluğunun gereğini yerine getirmeye çalıştıklarını kaydeden Ağaoğlu, "Maçla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Aslında şu tabloyu gördükten sonra benim için bu maç amacına ulaşmıştır. Bu maçın geliri deprem bölgesine gidecek. Binlerce hatıra bilet alarak müsabaka gelirine katkıda bulunan değerli kulüplerimize, taraftarlarımıza, depremzedelerin acılarını azaltmak, birlik, beraberlik mesajı için teşekkür ediyorum. Türk insanın futbolda görmek istediği tablo bu. Bunun için böyle bir derse ihtiyacımız yoktu. İnşallah, bundan sonra aynı şekilde devam ettirmeliyiz." şeklinde konuştu.





- Özbek: "Bu güzel resmi çok önemsiyorum"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise deprem felaketinde insanların mağdur olduğunu, hayatını kaybeden vatandaşların olduğunu belirterek, "Onlara buradan rahmet, yaralılara acil şifalar, ailelerine sabır diliyorum. Futbol ailesi de böyle günde birlik, beraberliğini ifade etmek için liglere ara verilmişken bugün Trabzonspor'umuzu desteklemek, ona güç vermek başarısına ortak olmak için buraya geldik. Futbol ailesi olarak bu güzel resmi çok önemsiyorum. Bu resim aynı zamanda Türk futbolundaki dostluğu beraberliğin resmidir. Böyle bir acı günde Trabzonspor'un Türk insanına güzel bir gece yaşatmasını diliyorum." dedi.

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ise Ahmet Ağaoğlu'na davetinden dolayı teşekkür ederek, "Büyük bir acı yaşıyoruz. Adeta sözün bittiği, boğazın düğümlendiği bir gün. Trabzon'da milli maç edasında Trabzonspor için buradayız. Birlik, beraberlik içinde zor günlerde kenetlenmeyi biliriz. İnşallah iyi netice ile bir nebze dikkatleri başka yere dağıtırız, desteğe geldik." dedi.

İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu ise memleketleri Trabzon'a geldiklerini ifade ederek, "Hepimiz Trabzonsporluyuz. Türk Milli Takımı'nın maçı varmış gibi buradayız, Trabzonspor'a başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı ise "Ahmet Ağoğlu'nun daveti üzerine bugün burada Trabzonspor olarak toplandık. Bunun bir anlamı var. Ben deprem bölgesindeydim, Allah onu bir daha yaşatmasın. Bütün dünyaya örnek bir tablo sergiliyoruz. Birbirimizi sevmemiz gerekiyor. Kısa süre sonra bunları unutup tekrardan başa dönmememiz gerekiyor." dedi.

Açıklamanın ardından alanda bekleyen Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaraylı taraftarlar, kulüp başkanları ile fotoğraf çektirip sohbet etti.





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