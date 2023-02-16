Futbol: UEFA Konferans Ligi

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Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hugo, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Doğucan Haspolat, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Gomez

Basel: Hitz, Lang, Nuhu, Pelmard, Calafiori, Xhaka, Frei, Novoa, Burger, Kade, Zeqiri

Sarı kart: Dk. 38 Siopis (Trabzonspor)





TRABZON (AA) - Trabzonspor ile İsviçre'nin Basel takımı arasındaki UEFA Konferans Ligi play-off turu maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı.

20. dakikada Burger'in pasında, savunmanın arkasında topla buluşarak ceza alanına giren Kade'nin şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

21. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ara pasında soldan ceza alanına giren Eren Elmalı'nın şutunda top kaleci Hitz'den döndü. Dönen topu önünde bulan Abdülkadir Ömür'ün şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

24. dakikada Novoa'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Kade'nin kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, sol tarafına gelen topu yatarak kontrol etti.

27. dakikada Abdülkadir Ömür'ün plase vuruşunda savunmada Nuhu'nun bıraktığı topu kaleci Hitz, yatarak çeldi.

30. dakikada Gomez'in soldan ortasında savunmada Nuhu'nun müdahele edemediği topu Trezeguet dokundu ancak kaleci Hitz, bir kez daha gol izni vermedi.

38. dakikada Bakasetas'ın ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Hitz, sağ tarafına gelen topu çelmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.













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