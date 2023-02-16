Futbol: UEFA Konferans Ligi

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Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres (Dk. 72 Bartra), Hugo, Denswil, Eren Elmalı (Dk. 46 Larsen), Siopis (Dk. 85 Umut Bozok), Doğucan Haspolat, Bakasetas, Abdülkadir Ömür (Dk. 90+1 Yusuf Yazıcı), Trezeguet, Gomez

Basel: Hitz, Lang (Dk. 66 Sergio), Nuhu, Pelmard, Calafiori, Xhaka, Frei, Novoa (Dk. 60 Amdouni), Burger (Dk. 80 Diouf), Kade, Zeqiri (Dk. 80 Sene)

Gol: Dk. 65 Larsen (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 38 Siopis (Trabzonspor)





TRABZON (AA) - UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında İsviçre'nin Basel takımını 1-0 yendi.

65. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Gomez'in sağdan ortasında, Trezeguet'in vuruşunda kaleci Hitz'den dönen topu Larsen, yakın mesafeden filelere gönderdi: 1-0

75. dakikada Trezeguet'in pasında sağ çaprazda savunmanın arkasında topla buluşan Gomez, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonrasında gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

86. dakikada Abdülkadir Ömür'ün şutunda, savunmaya çarpan top az farkla üsten kornere çıktı.

87. dakikada Umut Bozok'un sağdan ortasında, yakın mesafeden Trezeguet'in vuruşunda kaleci Hitz, tehlikeyi önledi.

89. dakikada Bartra'nın uzun pasında, savunmanın arkasına sarkan Gomez'in kaleci Hitz ile karşı karşıya kaldığı andaki şutunda, Hitz topu kontrol etti.

Bordo-mavili takım karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.













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