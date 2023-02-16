Trabzonspor- Basel maçının ardından

TRABZON (AA) - UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sahasında İsviçre'nin Basel takımını 1-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Maç, ülkemize maneviyat olarak çok güzel şeyler hissettirdi."

dedi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, tekniğin, taktiğin çok devreye girmediği günlerden geçtiklerini belirterek, "Maç, ülkemize maneviyat olarak çok güzel şeyler hissettirdi. Türkiye'nin her tarafının tek tuttuğu takım Trabzonspor'du." dedi.

Kulüp başkanları ve her takımdan taraftarları karşılaşmada görmenin harika bir şey olduğunu ifade eden Avcı, şöyle devam etti:

"Buraya gelen kulüp başkanlarına, sosyal medya her yerden destek verenlere, tribünlerde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Malatya, Adıyaman forması, bayrağı görmek harika bir şey. Hep bunu ifade ettim. Senelerdir telafuz ettim. Futbolun iyileştirme birleştirme gücü var. Bugün itibarıyla herkesin takımı Trabzonspor ile start verilmiş. Oyunlar oynanacak, kazanacak, kaybedilecek. Rekabet, saygı Türk futboluna katkı sağlayacaktır. Bugün Trabzon'da başlangıç olması, bu takımın teknik direktörü olarak beni mutlu ediyor. Umarım herkesin birbirine saygı gösterdiği süreç başlar."

Oyuncularını tebrik eden Avcı, "Maçın başından sonuna kadar konsantrasyonlarını kaybetmediler, disipline, oyuna sadık kaldılar. İlk yarı 1 pozisyon haricinde pozisyon vermedik. Kalecinin devreye girdiği 5-6 net pozisyonumuz var. Bugün burada koparabilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Avcı, bir hafta sonra oynayacakları müsabakada konsantrasyonların yüksek olacağını belirterek, "İnsanların yüzü, ülkenin yaşadığı süreçten kafasını çevirip biraz tebessüm ettirebildiysek, yüzünü güldürdüysek ne mutlu bize. Bu beni mutlu ediyor. Trabzonspor tarihinde Avrupa'da devam eden 16 takımdan biri olmak istiyoruz. Gelen taraftara teşekkür ederiz. Kulüp başkanları, taraftarlara buraya koşarak gelen insanlara saygılar sunuyorum. Haftaya umarım bunun tur olarak da karşılığını alırız." dedi.

Avcı, Marek Hamsik'in geleceğine yönelik bir soru üzerine "Hamsik ile yarın sohbet edeceğiz, geleceğiyle vereceği karalarıyla ilgili. Ondan her türlü faydalanmak istiyoruz. Oturup yarın konuşacağız. O da hızla çalışıyor. Dönüş açısından daha iyi olabilir." diye konuştu.

Basel maçı sonrası Avrupa'da hazırlık maçı oynayacaklarını kaydeden Avcı, "Almanya, Türklerin öok olduğu, yaşadığı yer. Geliri depremzedeler için özel maç oynayacağız. Basel'den orayı geçip, maçı oynayıp, Türkiye'ye döneceğiz." dedi.









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