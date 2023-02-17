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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor-Basel maçının ardından

AA

Trabzonspor-Basel maçının ardından

TRABZON (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Bu afet sonrasında oluşan dayanışma, yardımlaşma, birlik ve beraberlik atmosferini daim kılmak için hep birlikte omuz omuza vereceğiz." dedi.

Büyükekşi, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesi derinden sarsan büyük bir afet yaşandığını söyledi.

Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Büyükekşi, "Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Bu büyük afetin sonucunda milletçe olağanüstü bir dayanışma başladı. Özellikle bugün bu dayanışmanın en büyük örneğini hep birlikte Trabzon'da yaşıyoruz. " ifadesini kullandı.

"Devletimiz, kurumlarımız, vatandaşlarımız hep birlikte harekete geçtik" diye konuşan Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Bu dayanışma ve yardımlaşma sürecinde büyük Türk futbol ailemizle yeniden son derece güçlü bir şekilde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Futbol Federasyonumuz, kulüplerimizle sürekli istişare halinde, 'afet bölgesinde ne yapabiliriz' diye çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de bu dayanışmanın bir adımını daha attık. Trabzonspor'un Basel ile oynadığı maç, birlikteliğimizin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi."

Bu sürece katkı sağlayan tüm kulüplere ve taraftarlara teşekkür eden Büyükekşi, "Bugün güzel bir sonuç alarak bu birlik beraberliği taçlandırmış olduk. Trabzonspor'umuz 1-0 galip geldi." dedi.


- "Yardımlaşma ve dayanışmamızı daha ileri boyuta taşımak istiyoruz"

Büyükekşi, "Omuz Omuza Türkiye" kampanyası başlatacaklarına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yardımlaşma ve dayanışmamızı daha ileri boyuta taşımak istiyoruz. 1 Mart Çarşamba günü Türkiye Futbol Federasyonumuzun öncülüğünde, tüm kulüplerimizin katılımıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle, uluslararası boyuta örnek bir kampanya başlatacağız inşallah. İsmi 'Omuz Omuza Türkiye'. Özellikle bu organizasyonun başta Süper Lig yayıncı kuruluşumuz beIN Sport olmak üzere tüm spor kanallarımızın bu tarihe , anlamlı ortak yayında bir arada olmasını arzu ediyoruz ve bu anlamlı yayında ekranların bütün spor kanallarına açık olmasını istiyoruz."

Deprem bölgesine daha önce 1000 konteyner sözü verdiklerini anımsatan Büyükekşi, "Büyük futbol ailemizin tüm değerli kurumları, fertlerinin katılımıyla daha önce 1000 konteyner söz vermiştik. Bu 1000 konteynırlık sözümüzü binlerce yapmak istiyoruz ve 40-50 bin kişinin yaşayacağı örnek mahalleler oluşturmak istiyoruz. Özellikle depremzede vatandaşlarımızın geçici barınma merkezlerinde sağlıklı konaklamalarını sağlayacak bir organizasyon başlatmak istiyoruz." diye konuştu.

Dayanışma içinde olduklarını kaydeden Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Bu büyük afetten etkilenen bölgedeki altyapıdan A takıma kadar kadın, erkek tüm futbolcularımıza, antrenörlerimize hakemlerimize, gözlemcilerimize, kulüplerimize hep birlikte sahip çıkarak dayanışma ve yardımlaşmamız süresinde OHAL ilan edilen şehirlerimizde, kulüplerimizin ligden çekilme taleplerini yönetim kurulu kararımızla kabul ettik. OHAL bölgesi dışında depremden etkilenen kulüplerimizle de sürekli iletişim halindeyiz. Onların da ihtiyaçlarını tek tek dinliyoruz, onlara da çözüm olmak için elimizden gelen desteği yapmak için büyük bir çaba harcıyoruz ve liglerine devam etmelerini istiyoruz."


- "Tüm takım taraftarlarımızı 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılmaya davet ediyorum"

Düzenlenecek kampanyanın önemini tekrar vurgulayan Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Sporun birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma gücünü tüm dünyaya bir kez daha göstereceğimiz bu örnek organizasyonda, dünyadan da futbol ailesinin değerli üyelerini davet ediyoruz. Fenerbahçe formasıyla enkazdan çıkan vatandaşımıza sevinçten gözyaşı döken Trabzonsporlular, Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar ya da enkazdan çıktığı anda en büyük Beşiktaş diye bağıran evladımızın coşkusuyla sevinen Fenerbahçeliler, Galatasaraylılar, Trabzonsporlular ya da bugün, yarın Fenerbahçe stadyumunda kan bağışında bulunan tüm takım taraftarlarımızı, birbirlerinin stadyumlarında afet bölgesi için aynı bağış organizasyonları yapan tüm takım taraftarlarımızı 1 Mart'ta başlatacağımız 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılmaya davet ediyorum.

Bu afet sonrasında oluşan dayanışma yardımlaşma, birlik ve beraberlik atmosferini daim kılmak için hep birlikte omuz omuza vereceğiz. Omuz omuza verip gelecek nesillere örnek olacağız. Omuz omuza gözyaşlarımızı sileceğiz. Omuz omuza verip dertlerimize hep birlikte derman olacağız."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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