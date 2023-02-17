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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonsporlu futbolcular, Basel galibiyetini değerlendirdi

AA

Trabzonsporlu futbolcular, Basel galibiyetini değerlendirdi

TRABZON (AA) - UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre’nin Basel takımını sahasında 1-0 mağlup eden Trabzonspor'un oyuncuları Larsen, Bartra ile Denswil galibiyeti değerlendirdi.

Maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan galibiyet golünün sahibi Larsen, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

İkinci bir maçları daha olduğunu dile getiren Larsen, "Bir sonraki aşamaya geçebilmemiz için kazanmamız gereken bir maçımız daha var. Her şeyden önce çok mutluyuz. Şunu gösterdik ki çok zor bir dönemden geçiyoruz. Yaşanan bu trajik olaydan sonra ülkedeki insanlarla beraber kazanarak bu dönemi geçirdiğimiz için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Larsen, taraftar desteğinin önemine de dikkati çekerek, "Bizi her zaman destekliyorlar. Bizim limitimizi yukarıya çekiyorlar destekleyerek. Golden dolayı mutluyum. Daha çok mutlu olduğum bir şey varsa o da galibiyeti almamız. Henüz herhangi bir şey bitmedi, bir maçımız daha var kazanmamız gereken." diye konuştu.

"Yaşanan bu trajik olaylardan sonra maçı kazandığımız için çok mutluyum bu insanlar adına" diyen Larsen, şöyle devam etti:

"Hocamız bizimle konuştu. Sadece Trabzonspor için değil, bütün ulus için oynadığımızı söyledi. Ben de bu zor zamanlarda bunu gösterebildiğimiz için, bu ulusa yardımcı olabildiğimiz için çok mutluyum."


- "Herkese çok güzel bir örnek oldu diye düşünüyorum"

Futbolculardan Bartra da maçta iyi olan taraf olduklarını belirterek, "Belki daha fazla gol de atabilirdik ama avantajlı bir skorla gidiyoruz oraya. Orada da tabii ki işlerimiz kolay olmayacak. Ancak bugünkü galibiyet orada da bize yardım edecektir, orada tur atlamamıza yardımcı olacaktır." dedi.

Bütün bunların çok güzel duygular olduğuna dikkati çeken Bartra, şunları kaydetti:

"Ülke değil bütün dünyada herkese çok güzel bir örnek oldu diye düşünüyorum. Bütün başkanların burada olması, bütün rakip taraftarlarının burada olması, normalde desteklemedikleri bir takımı gelip burada destekleyip bu birlikteliği gösterebilmeleri çok güzel diye düşünüyorum. Dünyanın farklı ülkelerinden insanlar burada hayatlar kurtarmaya geldiler, onlara yardımcı olmaya çalıştılar. Maddi olarak paralar toplandı, insanlık olarak bütün yardımı yapmaya çalıştılar. Bu hem Türkiye için hem de bütün dünya için çok güzel bir örnek oldu."


- "Bütün taraftarları burada görmek güzeldi"

Denswil de maça istedikleri gibi başladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle son 1,5 haftadır yaşanan şeylerden sonra Türkiye'deki insanlara onlarla birlikte olduğumuzu gösterebildik. Maçta önce yaşananlarda, bütün taraftarları burada görmek güzeldi. Bizi desteklediklerini, bizi bir aile gibi gördüklerini hem Türkiye'de hem Suriye'de olsun yaşanan bu olumsuz şeylerden sonra bunu görmek güzeldi. Biz de onlara bir galibiyet verebildik."

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