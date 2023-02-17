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Trabzonspor Dergisi AFAD'a 300 bin lira bağış yapacak

AA

Trabzonspor Dergisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere destek olmak amacıyla AFAD'a 300 bin lira bağışta bulunacak.

Trabzonspor Dergisi AFAD'a 300 bin lira bağış yapacak

TRABZON (AA) - Trabzonspor Dergisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere destek olmak amacıyla AFAD'a 300 bin lira bağışta bulunacak.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye'yi büyük hüzne boğan deprem felaketinden zarar gören vatandaşların yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Trabzonspor Dergisi'nin de depremden etkilenenler için 6 ay boyunca her ay 50 bin lira olmak üzere toplamda 300 bin lira AFAD'a bağışta bulunacağı kaydedildi.

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