Trabzonspor Dergisi AFAD'a 300 bin lira bağış yapacak

'Hırçın' diye bırakılan Alfa depremzedelere umut oldu

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TRABZON (AA) - Trabzonspor Dergisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere destek olmak amacıyla AFAD'a 300 bin lira bağışta bulunacak.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye'yi büyük hüzne boğan deprem felaketinden zarar gören vatandaşların yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Trabzonspor Dergisi'nin de depremden etkilenenler için 6 ay boyunca her ay 50 bin lira olmak üzere toplamda 300 bin lira AFAD'a bağışta bulunacağı kaydedildi.

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