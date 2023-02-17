Trabzonspor, Basel ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı

TRABZON (AA) - Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 23 Şubat Perşembe günü deplasmanda İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı play-off turu rövanş maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda play-off turu ilk maçında oynayan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer oyuncular ise dinamik ve teknik ısınmanın ardından 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi.
Dar alanda oyunla devam eden idman, dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandı.
Yarını izinli geçirecek bordo-mavili takım, 19 Şubat Pazar günü yapacağı antrenmanla Basel maçının hazırlıklarını sürdürecek.