Trabzonspor, Basel ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 23 Şubat Perşembe günü deplasmanda İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı play-off turu rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda play-off turu ilk maçında oynayan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise dinamik ve teknik ısınmanın ardından 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi.

Dar alanda oyunla devam eden idman, dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandı.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavili takım, 19 Şubat Pazar günü yapacağı antrenmanla Basel maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.