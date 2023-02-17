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DSİ 22. Bölge Müdürlüğü işçileri depremzedeler için çadır üretiyor

AA

DSİ 22. Bölge Müdürlüğü işçileri depremzedeler için çadır üretiyor

TRABZON (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü işçileri, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen kentlere gönderilmek üzere çadır imal ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Trabzon'da da kamu ve sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar depremzedelere destek için seferber oldu.

Bu kapsamda DSİ 22. Bölge Müdürlüğü işçileri de Trabzon Sanayi ve Ticaret Odası'na üye iş insanlarının desteğiyle kaynak atölyesinde 500 çadır imalatı için bir haftadır çalışıyor.

Ekipler, işlemler tamamlandıktan sonra deprem bölgesine giderek çadırların kurulumunu yapacak.

İşçilerden Asım Günay, AA muhabirine, depremi öğrendikleri ilk andan itibaren bölgedeki insanlar için çok üzüldüklerini söyledi.

Günay, kendisini depremzedelerin yerine koyduğunu ifade ederek, "Bölge Müdürümüz Cengiz Han Kılıçaslan'ın bize verdiği talimatla çadır kent oluşturmak için üretim yapıyoruz. Şu anda çadırların iskelet diye tabir ettiğimiz ana gövdelerini imal ediyoruz. Daha sonra bunların keçe ve branda ile kaplamalarını yapacağız." dedi.

Günde 50 çadır iskeleti oluşturduklarını aktaran Günay, "Depremzede kardeşlerimize destek olmak amacıyla gece gündüz demeden vardiyalı şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Çalışma arkadaşlarıyla el ele verdiklerini dile getiren Adnan Turan da "İmalatlarımızı tamamladığımızda bu çadırlarımızın kısım kısım deprem bölgelerine nakliyesini gerçekleştireceğiz ve orada da montaj işlemlerini yine DSİ işçileri olarak biz yapacağız." ifadesini kullandı.

Bayram Bozali ise deprem dolayısıyla büyük üzüntü yaşadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ateş düştüğü yeri yakar derler ama inanın biz de yandık. Çok üzgünüz. DSİ ailesi olarak ilk günden itibaren deprem sahalarında görevler yaptık. Şimdi de çadır imal ederek, kısmen de olsa yaraları sarma gayreti içerisindeyiz. İnşallah Allah bir daha böyle acı göstermez."

Bozali, keçelerle kapladıkları çadırların soğuk havaya dayanıklı olacağını sözlerine ekledi.

Öte yandan, DSİ 22. Bölge Müdürlüğünün 113 personeli, 91 iş makinesi ile deprem bölgesindeki çalışmalara destek veriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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