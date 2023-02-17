Trabzon'da depremzedelere belediyenin toplu taşıma hizmeti ücretsiz

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TRABZON (AA) - Trabzon'daki depremzedeler, belediyenin şehir içi toplu taşıma hizmetinden ücretsiz faydalanacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, depremzedelerin hayatını kolaylaştırmak adına Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun talimatı ile depremin etkilediği illerden gelerek Trabzon'a yerleşenlerin otobüslerden ücretsiz yararlanacağı belirtildi.

Açıklamada, ücretsiz ulaşım kartlarının şehrin çeşitli noktalarındaki Trabzon Metropol Kart merkezlerinden temin edilebileceği, bu merkezlere gidemeyenlerin ise Alo 153 Trabzon İletişim Koordinasyon Merkezi'ni arayarak kart talebi oluşturabilecekleri kaydedildi.

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