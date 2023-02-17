Basel-Trabzonspor maçının misafir tribün biletleri satışa çıktı

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TRABZON (AA) - Trabzonspor'un İsviçre'nin Basel takımı ile 23 Şubat Perşembe günü deplasmanda oynanacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ikinci maçının misafir tribün biletleri satışa çıktı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, misafir tribün biletlerinin sınırlı sayıda olduğu ve e-bilet.trabzonspor.org.tr adresi üzerinden satışa sunulduğu belirtildi.

Bilet fiyatlarının 600 lira olarak belirlendiği işaret edilen açıklamada, "Bilet satışı, misafir tribün kapasitesi dolduğunda veya 21 Şubat Salı günü saat 16.00'ya kadar devam edecektir. Karşılaşma için toplu bilet satışı gerçekleştirilmeyecek olup, bir kişi yalnızca bir adet bilet satın alabilecektir. Taraftarlarımızın bilet satışının gerçekleşeceği e-bilet.trabzonspor.org.tr adresinde kendilerinden istenen tüm bilgileri eksiksiz olarak doldurması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.



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