Trabzon'daki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.



Zeytinlik Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada A.D, tabancayla K.İ'ye ateş ederek yaraladı.

Sağlık ekiplerince K.İ, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan A.D. polis ekiplerince yakalandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.