KTÜ'den teknik ekip deprem bölgesinde hasar tespit çalışmalarına katıldı

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TRABZON (AA) - Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) 11 kişilik teknik ekip, deprem bölgesinde hasar tespit çalışmalarına destek verdi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 il için üniversitenin tüm olanakları seferber edildi.

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile Of Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ve Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı personelinden oluşan ekip, depremin dördüncü günü bölgeye ulaştı.

Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, Prof. Dr. Süleyman Adanur, Doç. Dr. Murat Günaydın, Doç. Dr. Barbaros Atmaca, Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Yurdakul, Araştırma Görevlisi Fatih Yesevi Okur, Araştırma Görevlisi Fezayil Sunca, mimar Osman Güleş, inşaat yüksek mühendisi Murat Nas ve Eren Demirkaya ile inşaat mühendisi Ali Balta'nın yer aldığı ekip, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinasyonunda bölgedeki hasar tespit çalışmalarına destek veren faaliyetler gerçekleştirdi.

Deprem sonrasında acil olarak kullanılması gereken okul, hastane, askeri tesis, emniyet binası, ibadet yapıları, lojman, yurt ve benzeri 1500'ün üzerinde kamu binasını inceleyen ekip, deprem sonrası koordinasyon, barınma ve tedavi ihtiyaçlarının yürütülebilmesi için kullanılabilecek binaları tespit ederek bölgedeki hasar tespit çalışmalarına önemli katkı sağladı.

Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık'ın, "6 Şubat 2023 Kahramanmaraş (Pazarcık ve Elbistan) Depremleri Sonrası Mühendislik Yapılarında Tespit Edilen Yapısal Hasarlar, Nedenleri ve İleriye Dönük Öneriler" başlıklı projesi de TÜBİTAK 1002-C Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışması Acil Destek Programı kapsamında desteklendi.

TÜBİTAK'ın aynı program kapsamında desteklediği ekip, hasar tespit çalışmalarının yanı sıra saha çalışmaları da yaparak mühendislik yapılarında teknik incelemeler gerçekleştirdi.

Yapıların hasar durumunu değerlendirip, hasarların oluşma nedenlerini araştıran ekip, aynı zamanda ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalara önemli katkı sunacak verileri de topladı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"KTÜ, depremin ilk gününden itibaren ayni yardım koordinasyonunu yürütmekte olup teknik üniversite kimliği ile de deprem bölgesinde, hasar tespit çalışmalarına destek vermekteyiz. Üniversitemiz bütün imkanlarını seferber ederek devletimiz ile birlikte deprem bölgesinde yaraları sarmaya çalışmaktadır. Üniversitemiz, taşıdığı akademik sorumluluk ile birlikte bundan sonra da bünyesinde gerçekleştireceği bilimsel araştırmalar ile bu tür felaketlerde ölümlerin olmaması amacıyla çalışmalarına tüm hızıyla devam edecektir."

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