Karadeniz'den deprem bölgesine yardımlar devam ediyor

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TRABZON (AA) - Trabzon, Rize, Giresun, Ordu ve Artvin'de vatandaşlar, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına destek veriyor.

Trabzon'da vatandaşlar, Valilik koordinasyonunda Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nde oluşturulan yardım merkezine yardımlarını ulaştırmaya bugün de devam etti. Merkezdeki gönüllüler, gelen yardımları türüne göre ayırarak, paketler halinde depremzedelere gönderilmek üzere hazırladı.

Vali İsmail Ustaoğlu ve eşi Şenay Ustaoğlu da deprem bölgesinden getirilerek kentteki otellere yerleştirilen depremzedeleri ziyaret edip "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

- Rize

Rize'de Gençlik Merkezi'nde depremzedeler için yardım toplanıyor.

Kente gelen depremzedeler, burada oluşturulan sosyal markette giyim ve gıda ihtiyaçlarını karşılıyor.

Rize Berberler ve Kuaförler Odası'na üye berber ve kuaförler de depremzedelere ücretsiz kişisel bakım hizmeti veriyor.

- Giresun

Giresun'da da afetzedelere yardımlar sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ana kadar Malatya'ya 222, Adıyaman'a 145, Kahramanmaraş'a 70, Gaziantep'e 25, Hatay'a 20, Adana, Diyarbakır ve Osmaniye'ye de birer olmak üzere 485 yardım aracının deprem bölgelerine sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca yardım araçları dışında deprem bölgelerine iş makinelerinin de aralarında olduğu 1006 araç gönderildiği kaydedildi.

- Ordu

Ordu'dan deprem bölgesine 159 tır ve kamyon yardım gönderildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yaptığı açıklamada, Ordu'dan 2 bin 155 personel ile 595 araç ve iş makinesinin bölgede çalışmalara katıldığını bildirdi.

Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresinin 30 personeli, 12'si tanker 15 araçla Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta görev yapıyor.

Altınordu Belediyesi çalışanları ve gönüllülerden oluşan 20 kişilik ekip, Adıyaman'da enkazda arama kurtarma, çadır kurulumu ve insani yardımların ulaştırılmasına katılıyor.

- Artvin

Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da Artvin Valiliğinin koordinesinde İl Özel İdaresi ve Ankara Artvinliler Derneği iş birliğinde depremden etkilenen vatandaşlar için kalıcı konutlarına geçene kadar Kahramanmaraş'ta 100 konteynerlik "Artvin Mahallesi" kurulacağı vurgulandı.

Açıklamada, depremzedelerin yaralarını sarmak amacıyla başlatılan kampanyaya kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri ile hayırseverlerden desteklerini sürdürmeleri istendi.

Ardanuç ilçesine bağlı Güleş köyü sakinleri de 42 küçükbaş hayvan satarak gelirini AFAD ve Türk Kızılayına gönderdi.

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