Trabzonspor'un Almanya'da oynayacağı özel maç ertelendi

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TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübünün geliri depremzedelere aktarılmak üzere Almanya'da oynamayı planladığı özel maçın ertelendiği bildirildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off rövanşında 23 Şubat Perşembe günü Basel ile oynanacak müsabakadan sonra planlanan ve gelirinin depremzedelere aktarılacağı özel maç, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşmanın oynanacağı tarih ve detaylı bilgiler ayrıca paylaşılacaktır." ifadesine yer verildi.

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