Karadeniz'de 3 ilde kar nedeniyle 79 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

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TRABZON (AA) - Trabzon, Giresun ve Artvin'de kardan dolayı 79 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Trabzon'un yüksek kesimlerinde zaman zaman etkili olan kar yağış nedeniyle Çaykara'da 2, Tonya'da 4 olmak üzere toplam 6 mahalleyle ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ile ilçe belediyelerinin ekipleri, kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Giresun

Giresun'da da etkisini gösteren kardan dolayı Alucra'da 4, Bulancak'ta 1, Çanakçı'da 2, Dereli'de 6, Eynesil'de 1, Görele'de 5 ve Keşap'ta 4 olmak üzere toplam 23 köyün yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresince yolların ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

- Artvin

Artvin de kar yağışı yüksek rakımlı kesimlerde aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Ardanuç'ta 11, Arhavi'de 2, Borçka'da 9, merkezde 9, Şavşat'ta 16, Yusufeli'nde 3 olmak üzere 50 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Yolların açılmasın için İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışma devam ediyor.

Artvin Belediyesi ekipleri de kent merkezinde kaldırım ve sokak araları ve cadde kenarlarında biriken karı temizlemek üzere çalışması başlatıldı.

Atabarı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı.



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