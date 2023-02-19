Karadeniz'den deprem bölgesine yardım seferberliği devam ediyor

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TRABZON (AA) - Trabzon, Rize, Giresun ve Ordu'da vatandaşlar, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına destek veriyor.

Trabzon'da vatandaşlar, yardımları Valilik koordinasyonunda Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde oluşturulan Deprem Yardımları Toplama ve Koordinasyon Merkezi'ne getiriyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı meslek liseleri tarafından günlük 15'er bin ekmek ve su, 10 bin kahvaltılık malzemenin bölgeye gönderilmesine devam ediliyor. Ortahisar Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri ve kursiyerleri tarafından da günlük soba, uyku tulumu ve kışlık giyeceklerin üretimi devam ediyor.

- Rize

Depremin ilk gününden itibaren Rize Gençlik Merkezi'nde kurulan merkezde depremzedeler için yardımlar toplanıyor.

Kente gelen depremzedeler, buradaki sosyal markette giyim ve gıda ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.

- Giresun

Giresun Valiliği koordinesinde deprem bölgelerine yardım malzemesi sevkiyatları devam ediliyor.

Bugüne kadar Giresun'dan toplam 491 araçlık ihtiyaç malzemesi depremden etkilenen illere ulaştırıldı.

Bölgeye, 52 ekskavatörün de yer aldığı toplam 525 araç sevk edildi.

Giresun'a gelen 4 bin 927 depremzede ise yurtlar, oteller ile hazırlanan evlere yerleştirildi.

- Ordu

Ordu Büyükşehir Belediyesi, konteyner kentlerin altyapısında kullanılacak beton bordür taşları yüklü 5 kamyonu Adıyaman'a gönderdi. Kamyonlara eşlik eden araçlara da çocuklar için çeşitli hediyeler konuldu.

Belediye ekipleri, depremden etkilenen çölyak hastaları için hazırlanan glütensiz gıda kolilerinin de bölgede dağıtımına başladı.

Çamaş ilçesinde 25 kadın deprem bölgesine gönderilmek üzere kışlık kıyafet dikiyor. Meslek edindirme kurslarında eğitim almış kadınlar, terzi ustası Nevzat Çakmak ile çocuk ve yetişkin kıyafeti dikimine başladı.

Kıyafetler, İlçe Milli Eğitim ve İlçe Halk Eğitim müdürlükleri öncülüğünde afetzedelere dağıtılmak üzere bölgeye gönderilecek.

Çakmak, AA muhabirine, vatandaşların soğukta mağduriyet yaşamaması için kıyafet dikmeye karar verdiklerini söyledi.

Kumaşların bir kısmını hayırseverlerin, bir kısmını da kadınların karşıladığını belirten Çakmak, "150-200 kıyafet dikmeyi planlıyoruz. Çocuk kıyafeti, bay ve bayan polar dikiyoruz. Bir hafta içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Terzi çırağı Nurşah Topuz ise bu afetten toplum olarak herkesin etkilendiğini ifade ederek, "Ama her zaman birliğimizi gösterdik. Şu anda da birliğimizi göstermek adına arkadaşlarımızla toplu yardımlaşma ve dayanışma sürecine girdik." diye konuştu.





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