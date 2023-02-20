Trabzon'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Hasar tespiti yapılmamış veya hatalı çıkmış binalara nasıl itiraz edilir?

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde inşaattan düşen işçi öldü.



İlçenin Yıldızlı Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Ramazan Esmer (44), 5. kattan düşerek ağır yaralandı.

Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Esmer, müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Esmer'in cesedi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



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